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В России выявили 36 582 новых случая заражения COVID-19

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В России выявили 36 582 новых случая заражения COVID-19
тесты на COVID-19, pixabay.com

За минувшие сутки в России зарегистрировали 36 582 случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом утром в среду, 27 октября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены за прошедшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 3 055 (8,3%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 8 352 601 случай заражения коронавирусом нового типа.

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