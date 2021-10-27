Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины против коронавируса

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в скором времени ожидается регистрация детской вакцины против COVID-19.
По словам Гинцбурга, в настоящий момент работают эксперты, которые проводят фармакоэкспертизу препарата против коронавируса нового типа для детей. Глава НИЦ выразил надежду на то что в скором времени будет принято положительное решение о регистрации вакцины.
Ранее сегодня Александр Гинцбург сообщил, что "Спутник V" эффективен против нового варианта штамма COVID-19 "дельта".
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