Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины против коронавируса

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27 октября 2021, 07:48 Источник: РИА "Новости"

шприц, pixabay.com

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в скором времени ожидается регистрация детской вакцины против COVID-19.

По словам Гинцбурга, в настоящий момент работают эксперты, которые проводят фармакоэкспертизу препарата против коронавируса нового типа для детей. Глава НИЦ выразил надежду на то что в скором времени будет принято положительное решение о регистрации вакцины.

Ранее сегодня Александр Гинцбург сообщил, что "Спутник V" эффективен против нового варианта штамма COVID-19 "дельта".

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