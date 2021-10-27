Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» эффективна против новой мутации COVID-19

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" защищает от всех вариантов COVID-19, в частности, от нового вида штамма "дельта".
Ранее на этой неделе стало известно, что в Москве и Подмосковье зарегистрировали три случая заражения новым вариантом штамма "дельта" AY.4.2.
Александр Гинцбург в рамках беседы с журналистами подчеркнул, что препарат "Спутник V" эффективен против всех вариантов коронавируса нового типа. По словам ученого, к настоящему моменту ни одна из вариаций не стала более эпидемически значимой по сравнению с исходным вариантом.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.