Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» эффективна против новой мутации COVID-19

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27 октября 2021, 07:04 Источник: РИА "Новости"

вакцина "Спутник V", Carol Smiljan/Keystone Press Agency

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" защищает от всех вариантов COVID-19, в частности, от нового вида штамма "дельта".

Ранее на этой неделе стало известно, что в Москве и Подмосковье зарегистрировали три случая заражения новым вариантом штамма "дельта" AY.4.2.

Александр Гинцбург в рамках беседы с журналистами подчеркнул, что препарат "Спутник V" эффективен против всех вариантов коронавируса нового типа. По словам ученого, к настоящему моменту ни одна из вариаций не стала более эпидемически значимой по сравнению с исходным вариантом.

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