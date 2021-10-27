Представитель «Руспродсоюза» Нагайцева предупредила, что к Новому году могут подорожать яйца, зелень и овощи

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27 октября 2021, 11:31 Источник: Радио Sputnik

яйца, pixabay.com

Представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева рассказала в беседе с журналистами, каких цен на продукты можно ждать к новогодним праздникам.

Ирина Нагайцева подчеркнула, что стоимость большинства продуктов питания в декабре мало отличается от цен в октябре. По ее словам, перед новогодними праздниками поставщики и сети обычно зарабатывают на объемах продаж, более того, все базовые условия контрактов к этому сроку сформированы и не подлежат изменениям.

Также многие продукты для праздника можно приобрети по скидкам. Именно поэтому эксперт не рекомендует запасаться продуктами с длительным сроком хранения впрок.

Нагайцева в беседе с Радио Sputnik уточнила, что перед Новым годом подорожать могут некоторые категории скоропортящихся товаров, среди которых куриные яйца, зелень, овощи.

Некоторые продукты с небольшим сроком годности, наоборот, дешевеют перед праздником. Речь идет, среди прочих, о мясе птиц.

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