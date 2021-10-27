Голикова выразила надежду на то, что период нерабочих дней в России будет коротким

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27 октября 2021, 11:02 Источник: РИА "Новости"

вице-премьер РФ Татьяна Голикова, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова выразила надежду на то, что при соблюдении необходимых мер для борьбы с коронавирусом нового типа период нерабочих дней в стране будет коротким.

Татьяна Голикова напомнила о поручениях президента России Владимира Путина, в частности, о предоставлении работникам, которые будут проходить вакцинацию против СOVID-19, двух выходных, а также о переводе на дистанционную работу работающих пенсионеров с сохранением зарплаты до получения прививки.

Вице-премьер предположила, что если все меры будут соблюдены, период нерабочих дней в стране будет коротким, после которого граждане вновь приступят к работе.

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