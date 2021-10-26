Юрист Воробьев объяснил, в каких случаях работодатель может уволить за невыход в офис в период нерабочих дней

Аргументы Недели → Общество 13+

26 октября 2021, 14:54 Источник: Свободная пресса

пустой офис, pixabay.com

Судебный юрист Василий Воробьев в рамках беседы с журналистами во вторник, 26 октября, объяснил, в каких случаях работодатель может уволить сотрудника за невыход на работу в период локдауна.

Василий Воробьев обратил внимание на то, что если компания не является предприятием непрерывного цикла, доступ сотрудников в период нерабочих дней ограничивается в обязательном порядке. В противном случае человек должен будет трудиться, независимо от указа президента. Если сотрудник не появится на рабочем месте, администрация имеет право вынести ему выговор или даже уволить.

Судебный юрист в беседе со "Свободной прессой" заметил, что если речь идет о предприятии, обязанном соблюдать нерабочие дни, но наниматель не утвердит приказы об их введении, то это будет нарушением с его стороны. В данном случае сотрудник вправе не выходить на работу.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости