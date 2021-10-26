В АТОР заявили, что стоимость отдыха в нерабочие дни увеличилась до 30%

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26 октября 2021, 10:36 Источник: Эхо Москвы

посадочный талон, pixabay.com

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила утром во вторник, 26 октября, что рост цен на отдых в нерабочие дни в ноябре составил от 10 до 30 процентов.

Майя Ломидзе уточнила, что увеличение стоимости отдыха не останавливает туристов. По словам исполнительного директора АТОР, как только появилась информация о дополнительных ограничениях и квазилокдауне, спрос на туры взлетел.

Отмечается, что в большинстве регионов РФ из-за ограничений в связи с COVID-19 объем брони существенно снизился. Среди лидирующих по бронированию заграничных направлений Ломидзе назвала Египет, Турцию, ОАЭ и Доминикану.

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