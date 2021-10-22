Глава комитета РСТ Уманский призвал путешественников мониторить ситуацию с COVID-19 в регионах РФ

Руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский призвал путешественников мониторить ситуацию в пунктах, куда они планируют отправиться в "карантинную неделю".
Илья Уманский заметил, что поступило много информации по существенно возросшему спросу на покупку туров по России, однако она "несколько преувеличена". По словам руководителя комитета РСТ по внутреннему туризму, фиксируется не меньшее количество аннуляций туров.
Эксперт в рамках беседы с Общественной службой новостей дал потенциальным туристам совет – мониторить ситуацию с COVID-19. Уманский также заметил, что данные о введенных в российских регионах ограничениях еще не финальные, вследствие чего ближе к дате поездки ситуация может измениться.
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