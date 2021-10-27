Синоптик Волосюк предупредила москвичей о дожде после обеда

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27 октября 2021, 09:44 Источник: РИА "Новости"

дождь, pixabay.com

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк заявила, что в среду, 27 октября, в Москве ожидается облачная погода. По словам синоптика, после обеда в городе пройдет небольшой дождь.

Елена Волосюк подчеркнула, что сегодня Москва и Подмосковье будут находиться под влиянием циклона с центром на северо-западе. Во второй половине он принесет в столичный регион небольшие дожди, однако температура будет находиться в пределах климатической нормы. Столбики термометров в Москве поднимутся до плюс 5-7 градусов, а в Московской области – до плюс 3-8 градусов.

Атмосферное давление в среду будет немного ниже нормы и составит 745 миллиметров ртутного столба.

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