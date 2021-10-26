Синоптик Позднякова заявила, что в начале ноября в Москве температура воздуха будет выше нуля
26 октября 2021, 11:21
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в рамках разговора с журналистами утром во вторник, 26 октября, рассказала, какая погода будет в столичном регионе в начале ноября.
По словам Татьяны Поздняковой, в первые пять дней ноября без осадков в столице России не обойдется. Синоптик, однако, отметила, что, вероятнее всего, речь идет о дожде, поскольку температура воздуха прогнозируется положительная как днем, так и ночью.
Метеоролог в беседе с RT обратила внимание на то, что 1 и 2 ноября в Москве ожидается сухая погода.
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