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Синоптик Позднякова заявила, что в начале ноября в Москве температура воздуха будет выше нуля

, 11:21

Синоптик Позднякова заявила, что в начале ноября в Москве температура воздуха будет выше нуля
осень в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в рамках разговора с журналистами утром во вторник, 26 октября, рассказала, какая погода будет в столичном регионе в начале ноября.

По словам Татьяны Поздняковой, в первые пять дней ноября без осадков в столице России не обойдется. Синоптик, однако, отметила, что, вероятнее всего, речь идет о дожде, поскольку температура воздуха прогнозируется положительная как днем, так и ночью.

Метеоролог в беседе с RT обратила внимание на то, что 1 и 2 ноября в Москве ожидается сухая погода.

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