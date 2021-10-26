Синоптик Леус сообщил, что во вторник в Москве не будет осадков

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26 октября 2021, 08:37 Источник: РИА "Новости"

осень в Москве, Sergey Smirnov/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что во вторник, 26 октября, жителей и гостей Москвы ожидает переменная облачность. По словам синоптика, осадков сегодня в городе не будет.

Метеоролог уточнил, что температура воздуха в столице России во вторник составит от плюс 5 до плюс 7 градусов, а в Московской области – от плюс 3 до плюс 8 градусов. Ветер сегодня будет юго-западный, его скорость достигнет 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление в Москве составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.

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