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Синоптик Позднякова назвала 30 октября самым тёплым и комфортным днем на текущей неделе в Москве

, 12:51 Источник: RT

Синоптик Позднякова назвала 30 октября самым тёплым и комфортным днем на текущей неделе в Москве
листок, фото: pixels.com

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы в ближайшие дни. По ее словам, текущий прогноз больше соответствует концу ноября.

«Сейчас она больше соответствует концу ноября, потому что температура в Москве понижалась до -2...-4 градусов, и день будет довольно холодный. В Москве - от +1 до +3, но осадков не ожидается. Во вторник - переменная облачность, без осадков. Ночь станет чуть теплее, потому что приблизится один из тёплых фронтов»,- пояснила метеоролог RT.

Позднякова отметила, что минимальная температура в столичном регионе достигнет от 0 до +2 градусов, только местами в Москве до -1, по области - от -3 до +2. Эксперт добавила, что во вторник воздух в столице прогреется от +5 до +7, по области – от +3 до +8. При этом она добавила, что в городе сохранится довольно ветреная погода, местами порывы 12 - 14 м/с. Согласно прогнозу, в среду ночь станет ещё более тёплой.

«Порядка +1...+3°С в Москве, по области только до -1°С. Днём облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура также около +6...+7 °С, и тоже будет довольно ветрено, местами порывы 12-15 м/с. В последующие дни погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, местами небольшой дождь в течение четверга и пятницы. Минимальная температура - от +1 до +6 °С, максимальная – от +5 до +10 °С», - поделилась синоптик.

Специалист уточнила, что самым тёплым, комфортным будет субботний день 30 октября. В этот выходной минимальная температура в Москве будет от +6 до +7 градусов ночью и от +10 до +12 – днем, по области - от +8 до +13.

«Среднесуточная температура воздуха будет соответствовать первым числам октября, а никак не концу», - резюмировала она.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал 25 октября в Москве самым холодным днем  с начала осени. 

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