Метеоролог Вильфанд назвал 25 октября в Москве самым холодным днем на предстоящей неделе

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23 октября 2021, 17:48 Источник: ТАСС

осень, фото: pixels.com

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы на следующей неделе. По его словам, понедельник, 25 октября, будет самым холодным днем в ближайшие 10 дней.

«Ночные температуры уже сугубо отрицательные в понедельник, минус один-три градуса, а по области даже до минус шести градусов. Дневные температуры будут максимальные два-четыре градуса тепла, а по области даже еще ниже, до ноля. Самый холодный день будет в течение ближайших десяти дней»,- пояснил он.

Метеоролог добавил, что в понедельнике будет облачно с прояснениями и без осадков, ветер будет спокойный. Согласно прогнозу синоптика, вторник должен пройти без осадков, днем – от + 5 до +7 градусов, в среду – от +6 д +8. Вильфанд уточнил, что в четверг температура воздуха значительно повысится - до 8-13 градусов тепла, а выходные будут прохладными.

«Насчет смены колес каждый должен принимать решение самостоятельно. У кого-то колеса шипованные, у кого-то нет. Если нешипованные, то я бы смело рекомендовал - можно уже менять. Потому что температура сейчас часто будет ниже пяти градусов, даже днем»,- поделился эксперт.

Он напомнил, что если длительный период температура ниже плюс пяти градусов, то ухудшается эластичность резины, ухудшается качество сцепления.

Ранее Вильфанд предупредил москвичей и гостей города о дискомфортной погоде с порывистым ветром, дождем и мокрым снегом в субботу и воскресенье.

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