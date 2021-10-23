Синоптик Вильфанд предупредил о дожде и мокром снеге в Москве в выходные

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей и гостей города о дискомфортной погоде с порывистым ветром, дождем и мокрым снегом в субботу и воскресенье.
Роман Вильфанд сообщил, что максимальная температура воздуха в субботу в Москве достигнет плюс 9 градусов. В городе пройдет небольшой дождь.
В воскресенье, 24 октября, ожидается значительное понижение температуры. В дневное время столбики термометров в столице не поднимутся выше плюс 5 градусов. Ожидаются облачная погода и три вида осадков: дождь, снег и мокрый снег. Порывы ветра завтра могут достигать 15 метров в секунду.
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