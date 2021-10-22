В МЧС предупредили москвичей о ветре с порывами до 20 метров в секунду до вечера пятницы

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22 октября 2021, 07:49 Источник: ГУМЧС России по г. Москве

упавшее дерево, moyamsk/ vk.com

Московский главк МЧС утром в пятницу распространил экстренное предупреждение о сильном ветре в столице России. В ведомстве уточнили, что порывы будут достигать 20 метров в секунду до вечера.

В МЧС отметили, что, согласно прогнозам синоптиков Росгидромет, с 10 до 18 часов в Москве ожидается юго-западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

Граждан призывают укрываться в капитальных строениях, не подходить близко к рекламным щитам и шатким конструкциям, а также не стоять под деревьями. Детей в сложившихся условиях не следует оставлять без присмотра. Автомобилистам советуют парковать машины вдали от фонарных столбов.

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