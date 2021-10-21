Синоптики Гидрометцентра предупредили москвичей о заморозках до минус пяти градусов

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21 октября 2021, 22:33

фото: pixabay.com

В Московском регионе в ночь с воскресенья, 24 октября, на понедельник, 25 октября, ожидаются заморозки. Температура воздуха ночью понизится в Москве до минус пять градусов.

Синоптики Гидрометцентра объясняют похолодание тем, что приближающийся атлантический циклон не сможет удержать в московском регионе тёплую погоду.

По прогнозу синоптиков, на фоне роста атмосферного давления в Москве в будущий понедельник ожидается переменная облачность, около плюс трех градусов. Осадков не ожидается. Скорость ветра - восемь метров в секунду. В ночь на вторник мороз в столице будет слабее.

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