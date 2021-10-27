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На выплаты по временной нетрудоспособности правительство выделило более 47 миллиардов рублей

, 09:16 Источник: Правительство России

На выплаты по временной нетрудоспособности правительство выделило более 47 миллиардов рублей
рубли, pixabay.com

Правительство РФ выделило свыше 47 миллиардов рублей на социальные выплаты по временной нетрудоспособности. Соответствующую информацию предоставили утром в среду, 27 октября, в пресс-службе кабмина.

Уточняется, что вышеуказанные средства в IV квартале 2021 года будут дополнительно направлены Фонду социального страхования на выплату пособий по временной нетрудоспособности. Данное распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что в связи с распространением COVID-19 и сезонных заболеваний нагрузка на бюджет ФСС существенно увеличилась. Чтобы не возникла задержка выплат для россиян, было решено выделить дополнительное финансирование.

Известно, что Мишустин поручил Министерству финансов обеспечить оперативное выполнение вышеуказанного распоряжения и перечислить средства в фонд как можно скорее.

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