Рок-группа «Алиса» отменила свои концерты в Новосибирске и Екатеринбурге из-за пандемии

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27 октября 2021, 09:31 Источник: Коммерсантъ

"Алиса", Anton Belitsky/globallook.com

Музыканты рок-группы «Алиса» приняли решение отменить концерты в Новосибирске и Екатеринбурге из-за коронавирусных ограничений. Об этом они сообщили в своем Instagram.

В видеобращении, выложенном в соцести, директор группы Кирилл Титов рассказал, что по концерту в Екатеринбурге его вынудили подписать документ, по которому вся ответственность за организацию мероприятия, в том числе за здоровье и жизни зрителей, ложится на группу. Из Новосибирска тоже был звонок от «некоего административного чина».

«Это некая вынужденная мера. Никогда в жизни не подписывал таких бумаг, никогда не было таких запросов от полиции и от кого бы то ни было... Поэтому мы принимаем решение отменить оба этих мероприятия», — рассказал Титов.

Фронтмен «Алисы» Константин Кинчев сообщил, что проведение других запланированных концертов, в том числе в столице, тоже под вопросом.«По QR-кодам и ПЦР-тестам мероприятия, связанные с нами, проводиться не будут», — сказал Кинчев.

Деньги за отмененные концерты будут возвращены зрителям.

В условиях жестких коронавирусных ограничений во многих регионах посещение культурных мероприятий становится возможным только по QR-кодам. Одним из первых о переходе на работу в формате COVID-free объявил Большой театр.

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