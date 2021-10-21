Большой театр в ближайшие дни начнёт пускать зрителей на спектакли по QR-кодам

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21 октября 2021, 16:07

Большой театр, фото: pixabay.com

Государственный академический Большой театр (ГАБТ) в ближайшие дни перейдет на режим работы в формате COVID-free, зрителей будут пускать на спектакли по QR-кодам.

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин отметил, что поскольку в России сложная ситуация, распространение коронавирусной инфекции COVID-19 необходимо затормозить.

По его мнению, меры, которые готовят президент, правительство и московские власти, представляются адекватными, целесообразными и даже необходимыми.

Учитывая все, Большой театр в самые ближайшие дни перейдет на систему пропуска зрителей по QR-кодам, передает "Интерфакс". Урин отметил, что многие люди уже приобрели билеты в театр, теперь тем, кто не сделала прививку от ковида, придется QR-кодами обзавестись.

В Большом театре, как уверяет его гендиректор, будут делать все возможное, чтобы минимизировать в риск заражения инфекцией.

Сам Урин на днях перенес операцию.

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