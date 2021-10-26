Константин Косачёв: История с попыткой Киева украсть у Крыма скифское золото хорошо раскрывает подсознание украинских властей

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26 октября 2021, 21:38 Источник: Константин Косачев

Константин Косачев, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Сенатор Константин Косачёв прокомментировал решение апелляционного суда Амстердама по «скифскому золоту». По мнению политика, «история с попыткой Киева украсть у Крыма скифское золото - она чисто по Фрейду, хорошо раскрывает подсознание украинских властей».

Как считает Косачёв, украинские власти не верят в возврат Крыма, а если бы «действительно верили в возможность возврата Крыма, чего бы проще для них было позволить музейной коллекции вернуться домой, на полуостров».

«Украинские власти могли бы попутно снискать симпатии крымчан своим благородством и верой в общее будущее, но у Киева логика противоположная», - написал Косачёв на своей странице в Facebook.

«Прибрать к рукам всё, что плохо легло. Украсть и перепрятать. Давить и не пущать. Пока ещё есть что тащить», - полагает Косачёв. Сенатор подчеркнул, что если в чем украинские власти и правы, осознанно или бессознательно, так это в понимании того, что Крым уже давно не их. «С золотом или без - не будет», - заключил политик.

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил сомнение, что судебные инстанции в Европе изменят решение апелляционного суда Амстердама по «скифскому золоту».

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