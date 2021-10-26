Глава Крыма Аксенов сомневается, что судебные инстанции в Европе изменят решение суда Амстердама по «скифскому золоту»

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26 октября 2021, 18:51 Источник: Интерфакс

Zamir Usmanov, globallookpress.com

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил сомнение, что судебные инстанции в Европе изменят решение апелляционног суда Амстердама по «скифскому золоту». Апелляционный суд Амстердама 26 октября постановил передать коллекцию Украине.

Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник, Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и «Херсонес Таврический» - в 2013 году предоставили в Бонн, а потом в Амстердам выставку «Крым - золотой остров в Черном море». В коллекции - две тысячи предметов.

В 2014 году после вхождения Крыма в состав РФ, в Амстердама возник вопрос, кому возвращать коллекцию «скифского золота». Крымские музеи в иске к голландскому музею Алларда Пирсона потребовали вернуть экспонаты на полуостров. Сутебные тяжбы начались, и в окружной суд Амстердама постановил, что «скифское золото» принадлежит Украине и должно быть передано в Киев. Крымские музеи в январе 2017 года подали апелляционную жалобу.

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