Володин предложил ввести уголовную ответственность для работодателей, которые платят зарплаты в конверте

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность для «бессовестных» работодателей, который при начислении зарплаты применяют серые схемы. Об этом он сказал во время обсуждения на сегодняшнем пленарном заседании законопроекта о повышении МРОТ.
Володин отметил, что в России есть работодатели, которые «начисляют зарплату в конвертах, используют серые схемы, а при этом на затраты относят и спортивные дорогие автомобили по 20 млн рублей, и другие средства роскоши».
В качестве примера он привел сельскохозяйственную отрасль, где «хозяйства — миллионеры, собственники – миллиардеры, а при этом заработная плата – в размере МРОТ. Этим гражданам надо совесть вернуть, а нам поспособствовать этому через уголовный кодекс», сказал спикер.
Володин считает необходимым внести законы, которые, с одной стороны, повысят ответственность работодателя, а с другой стороны, мотивируют его работать прозрачно.
По некоторым оценкам, объем фонда неофициальных зарплат в России составляет порядка 10 триллионов рублей ежегодно. Больше трети россиян получают ее в конверте.
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