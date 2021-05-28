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Серые зарплаты спасают российскую экономику

, 10:34

Серые зарплаты спасают российскую экономику

В России объём фонда неофициальных зарплат составляет порядка 10 триллионов рублей ежегодно. Больше трети россиян получают её в конверте. Попытки правительства сократить данный показатель не должны ударить по интересам работников, считают в Министерстве труда.

Бизнесмены не спешат официально трудоустраивать персонал из-за высоких налогов и страховых ставок. Чтобы исправить это, чиновникам необходимо прорабатывать вопрос предоставления льгот, считают эксперты. Серая зарплата приводит к потере значительной части налогов. Чтобы избежать проблем с законом, предприятия перекладывают кадровые вопросы на частные агентства. Однако их деятельность ограничена во времени. После их закрытия предоставление услуг работником останавливаются, в результате чего они остаются без пенсий.

Бизнес частично отказался от неофициальных зарплат после снижения социального налога. В настоящее время только 2% малых и средних предприятий практикуют зарплаты в конвертах. Пробел в уплате налогов имеется у самозанятых граждан. В России, по официальным данным, насчитывается таковых порядка 2 миллионов человек, однако в реальности их может быть больше в несколько раз. Самозанятые облагаются только 6%-ным налогом, если сотрудничают с юридическими лицами.

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