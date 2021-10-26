Лукашенко объяснил свое видение пандемии: любая болезнь - в голове

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26 октября 2021, 16:24 Источник: РИА Новости

Александр Лукашенко, Kremlin Pool/globallook.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил сегодня "красную зону" больницы в Гродно и высказал свое видение пандемии и вакцинации.

По мнению президента, «любая болезнь в голове: если ты только начал переживать по поводу этой болезни – умножай [последствия] на десять»... «Течение болезни зависит от конкретного человека. Человек человеку рознь», - сказал он.

Лукашенко также опроверг слухи о том, что давно уже привился западной вакциной и поэтому без боязни посещает «красные зоны» больниц. «У нас нет в стране иностранных вакцин, кроме [российского] «Спутника» и китайской вакцины, и эти вакцины не хуже [западных]», - заявил он.

Ранее президент говорил о готовности вакцинироваться от ковида белорусской вакциной, которая, как ожидается, появится в 2023 году и будет работать против всех новых штаммов.

На прошлой неделе Лукашенко потребовал отменить масочный режим в стране, потому что «каждый человек должен иметь право распоряжаться своей судьбой по собственному усмотрению».

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