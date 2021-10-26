Прокуратура начала проверку после взрыва газа в жилом доме в подмосковном Видном

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26 октября 2021, 15:19

EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

В Московской области во вторник прокуратура начала проверку после хлопка газа в пятиэтажном жилом доме на ул. Советская в Видном. По данным представителей прокуратуры Подмосковья, информация о пострадавших уточняется.

В ходе проверки, проведение которой поручено Видновской городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

Для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выехал и.о. Видновского городского прокурора Александр Саломаткин, - сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Ранее СМИ написали, что в Видном в результате ЧП была повреждена стена между кухней и комнатой в одной из квартир дома. Врачи осмотрели восемь человек, в том числе пятерых детей. В больницу везти никого не пришлось.

Сегодня в Калининградской области в городе Балтийске произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме, - сообщает «Новый Калининград». ЧП случилось в квартире на первом этаже. По словам очевидцев, «люди прыгали из окон, на первом этаже всю квартиру вынесло вообще всю».

Накануне в понедельник в Набережных Челнах произошел взрыв газа в жилом доме. Восемь квартир разрушены.

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