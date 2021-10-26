Двое пострадавших при взрыве в Набережных Челнах находятся в тяжелом состоянии

Двое пострадавших при взрыве бытового газа в жилом доме в Набережных Челнах находятся в тяжелом состоянии. Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов заявил, что одного планируют эвакуировать в Казань.
В общей сложности в результате взрыва пострадали пять человек, один из которых скончался. Трое травмированных граждан были доставлены в больницу. Состояние подростка 2004 года рождения оценивается как тяжелое. Специалисты готовятся к медицинской эвакуации юного пациента в медицинскую организацию Казани.
Пострадавший 1951 года рождения тоже находится в тяжелом состоянии, но продолжает лечение в больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов.
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