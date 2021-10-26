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Пострадавшая при взрыве газа в Набережных Челнах девушка скончалась в больнице

, 07:03 Источник: РИА "Новости"

Пострадавшая при взрыве газа в Набережных Челнах девушка скончалась в больнице
место взрыва в Набережных Челнах, vk.com/chelny.life

Девушка 1999 года рождения, которая пострадала при обрушении в доме в Набережных Челнах после взрыва бытового газа, скончалась в больнице. Соответствующую информацию предоставили в мэрии города.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва и разрушения шести квартир пострадали братья 2004 и 2010 годов рождения, мужчина 1951 года рождения, а также девушка 1999 года рождения. Уточнялось, что последняя пережила клиническую смерть.

По факту случившегося было заведено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

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