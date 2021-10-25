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Страдающий алкоголизмом жилец мог спровоцировать утечку газа в доме в Набережных Челнах

, 21:42 Источник: ТАСС

Страдающий алкоголизмом жилец мог спровоцировать утечку газа в доме в Набережных Челнах
место взрыва в Набережных Челнах, vk.com/chelny.life

Источник в экстренных службах сообщил журналистам, что страдающий алкоголизмом жилец квартиры мог спровоцировать утечку газа, которая стала причиной взрыва в жилом доме в Набережных Челнах.

Согласно предварительным данным, в квартире пятиэтажного дома в Набережных Челнах, где прогремел взрыв, жил мужчина с алкогольной зависимостью. "Он мог спровоцировать утечку газа", – подчеркнул осведомленный источник в экстренных службах.

Ранее сегодня стало известно, что в результате взрыва в жилом доме оказались разрушены шесть квартир.

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