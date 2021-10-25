Страдающий алкоголизмом жилец мог спровоцировать утечку газа в доме в Набережных Челнах

Источник в экстренных службах сообщил журналистам, что страдающий алкоголизмом жилец квартиры мог спровоцировать утечку газа, которая стала причиной взрыва в жилом доме в Набережных Челнах.
Согласно предварительным данным, в квартире пятиэтажного дома в Набережных Челнах, где прогремел взрыв, жил мужчина с алкогольной зависимостью. "Он мог спровоцировать утечку газа", – подчеркнул осведомленный источник в экстренных службах.
Ранее сегодня стало известно, что в результате взрыва в жилом доме оказались разрушены шесть квартир.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.