Шесть квартир были разрушены в результате взрыва газа в доме в Набережных Челнах

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25 октября 2021, 20:37 Источник: РИА "Новости"

взрыв газа в Набережных Челнах, vk.com/chelny.life

В результате обрушения части жилого дома в Набережных Челнах после взрыва газа оказались разрушены шесть квартир. Соответствующую информацию предоставили в понедельник, 25 октября, в МЧС РФ.

Согласно последней информации сотрудников ведомства, в общей сложности в доме, где произошел взрыв, проживали четырнадцать человек.

Ранее сегодня сотрудники пресс-службы МЧС России заявили, что еще два человека были спасены из-под завалов жилого дома. До этого сообщалось о четырех пострадавших в результате взрыва бытового газа, они были переданы врачам.

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