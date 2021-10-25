Шесть квартир были разрушены в результате взрыва газа в доме в Набережных Челнах

В результате обрушения части жилого дома в Набережных Челнах после взрыва газа оказались разрушены шесть квартир. Соответствующую информацию предоставили в понедельник, 25 октября, в МЧС РФ.
Согласно последней информации сотрудников ведомства, в общей сложности в доме, где произошел взрыв, проживали четырнадцать человек.
Ранее сегодня сотрудники пресс-службы МЧС России заявили, что еще два человека были спасены из-под завалов жилого дома. До этого сообщалось о четырех пострадавших в результате взрыва бытового газа, они были переданы врачам.
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