Два человека спасены из-под завалов дома в Набережных Челнах

Еще два человека были спасены из-под завалов жилого дома после взрыва бытового газа в Набережных Челнах. Соответствующую информацию предоставили в понедельник, 25 октября, в пресс-службе МЧС РФ.
К настоящему моменту сотрудник ведомства в рамках беседы с журналистами подтвердил, что два человека, которые находились под завалами здания после взрыва газа, были извлечены на поверхность. Данных об их состоянии не поступало.
Ранее сегодня сообщалось, что в результате случившегося пострадали четыре человека, которые были переданы врачам. Из поврежденного дома были оперативно эвакуированы 32 человека.
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