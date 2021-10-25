Два человека спасены из-под завалов дома в Набережных Челнах

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25 октября 2021, 19:13 Источник: РИА "Новости"

взрыв газа в Набережных Челнах, vk.com/ chelny.life, vk.com/ che

Еще два человека были спасены из-под завалов жилого дома после взрыва бытового газа в Набережных Челнах. Соответствующую информацию предоставили в понедельник, 25 октября, в пресс-службе МЧС РФ.

К настоящему моменту сотрудник ведомства в рамках беседы с журналистами подтвердил, что два человека, которые находились под завалами здания после взрыва газа, были извлечены на поверхность. Данных об их состоянии не поступало.

Ранее сегодня сообщалось, что в результате случившегося пострадали четыре человека, которые были переданы врачам. Из поврежденного дома были оперативно эвакуированы 32 человека.

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