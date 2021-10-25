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Четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Набережных Челнах

, 18:08 Источник: РИА "Новости"

Четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Набережных Челнах
сотрудник МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

В пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах вечером в понедельник, 25 октября, произошел взрыв бытового газа. Соответствующую информацию предоставили журналистам сотрудники пресс-службы МЧС РФ.

Согласно последним данным, взрыв газовоздушной смеси произошел ранее сегодня на четвертом этаже пятиэтажного дома в Набережных Челнах.

В результате случившегося, согласно последней информации МЧС, пострадали четыре человека, которые к настоящему моменту переданы врачам. Известно, что из поврежденного здания были оперативно эвакуированы 32 человека. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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