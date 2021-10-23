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Момент взрыва на заводе в Рязанской области, где погибли 17 человек, попал на видео

, 18:42 Источник: РЕН ТВ

Момент взрыва на заводе в Рязанской области, где погибли 17 человек, попал на видео
Фото с места происшествия, Russian Emergencies Ministry/globallookpress.com

СМИ опубликовали кадры с камер видеонаблюдения в цехе по производству пороха на заводе «Эластик» в Рязанской области, где произошёл взрыв. Инцидент произошел утром в пятницу, утром 22 октября.

На кадрах видно, как загорело оборудование, около которого находились разгружающие мешки рабочие, затем взрывная волна буквально разбросала людей в разные стороны. Причиной пожара на заводе «Эластик» стало нарушение технологического процесса. В результате происшествия погибли 17 человек.

Ранее сообщалось, что цех, где вспыхнуло пламя, принадлежит компании, которая занимается производством и хранением взрывчатки, а также утилизацией боеприпасов. Возбуждено уголовное дело, следователи проводят проверку по факту случившегося. 

Губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил 25 октября объявлен днём траура по жертвам ЧП на заводе.

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