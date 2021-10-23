Момент взрыва на заводе в Рязанской области, где погибли 17 человек, попал на видео

СМИ опубликовали кадры с камер видеонаблюдения в цехе по производству пороха на заводе «Эластик» в Рязанской области, где произошёл взрыв. Инцидент произошел утром в пятницу, утром 22 октября.
На кадрах видно, как загорело оборудование, около которого находились разгружающие мешки рабочие, затем взрывная волна буквально разбросала людей в разные стороны. Причиной пожара на заводе «Эластик» стало нарушение технологического процесса. В результате происшествия погибли 17 человек.
Ранее сообщалось, что цех, где вспыхнуло пламя, принадлежит компании, которая занимается производством и хранением взрывчатки, а также утилизацией боеприпасов. Возбуждено уголовное дело, следователи проводят проверку по факту случившегося.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил 25 октября объявлен днём траура по жертвам ЧП на заводе.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.