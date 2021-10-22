У одного из погибших при взрыве на заводе под Рязанью осталась трёхмесячная дочь

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22 октября 2021, 16:21

Russian Emergencies Ministry, globallookpress.com

У одного из погибших рабочих при взрыве в пороховом цехе на заводе под Рязанью осталась трёхмесячная дочь и возлюбленная Марина. Девушка погибшего рабочего призналась, что сначала не поверила информации о гибели своего мужчины, с которым у неё всего лишь три месяца назад родилась дочка.

Марина поделилась, что 11 октября мужчине отмечали день рождения, поздравить его приходили коллеги с работы. Девушка занималась с малышкой, взрыва не услышала. О гибели своего любимого узнала от общего друга — пожарного, которого вызвали на место ЧП.

Марина увидела список жертв взрыва, в котором имя её мужчины и его коллег, - передает RT.

Девушка рассказала, что отец дочки не делился с ней о своей работе на опасном производстве, только говорил, что это тяжело, тяжёлое производство.

Врио главы МЧС России Александр Чуприян ранее заявил, что в пороховом цехе на заводе в Рязанской области по неизвестным причинам произошёл взрыв. В результате погибли 16 человек. Сотрудники МЧС будут проводить работы на месте пожара до полной расчистки территории.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил 25 октября объявлен днём траура по жертвам ЧП на заводе.

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