Ученые выяснили, что постковид у детей чаще, чем у взрослых, влияет на психическое здоровье

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26 октября 2021, 15:10 Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Германские ученые проанализировали обширную базу данных граждан, обращавшихся за медицинской помощью в связи с коронавирусной инфекцией, на предмет долгосрочных последствий заболевания. Выяснилось, что у детей постковид протекает не так, как у взрослых. Данные опубликованы на сайте medRxiv.org.

Ученые исследовали пациентов, у которых сохранялись жалобы через три месяца после постановки диагноза. У взрослых чаще всего наблюдаются дыхательная недостаточность, выпадение волос, потеря обонятельных и вкусовых ощущений, головная боль. У детей и подростков превалируют проблемы с психическим здоровьем. Они жалуются на стойкую усталость, депрессию, тревожность, боли в животе, соматические расстройства. Причем, этим симптомы наблюдаются даже у тех, кто перенес заболевание легко.

Авторы исследования в связи с этим считают, что необходима разработка специальных рекомендаций для детских и подростковых психологов. Они полагают, что необходимо изучить также возможность вакцинации детей, тщательно оценив все возможные риски.

Результаты исследования показали также, что в последнее время молодые люди стали заболевать ковидом чаще, чем в начале пандемии.

Ранее иммунолог Владимир Болибок рассказал, что все пациенты, перенесшие ковид, независимо от того, легко или тяжело они болели, попадают в группу риска. Связан он в основном с тромбообразованием.

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