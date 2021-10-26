В больницах Севастополя заканчиваются свободные койки

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26 октября 2021, 13:15 Источник: РБК

Скорая помощь, Aleksander Polyakov/globallook.com

Практически весь коечный фонд в севастопольских больницах занят. Медики города работают на грани своих возможностей. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Ситуация в городе сейчас, наверное, самая тяжелая за все два года пандемии. У нас сейчас практически весь коечный фонд занят, порядка 5% остается в резерве. Мы сейчас разворачиваем еще 200 коек, но это уже будет предел мощности, которую может выдержать наша медицина, она уже работает, честно говоря, за гранью»,— сказал губернатор.

Накануне губернатор Севастополя сообщил, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на въезде в регион установят блокпосты. По его словам, туристов будут пускать в город только по QR-коду.

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