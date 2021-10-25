На въезде в Севастополь установят блокпосты из-за ситуации с коронавирусом

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на въезде в регион установят блокпосты. По его словам, туристов будут пускать в город только по QR-коду.
Развожаев отметил, что с 30 октября в Севастополе закроют театры, кино, спортзалы, салоны красоты, парикмахерские, кафе, рестораны и другие предприятия общепита, кроме тех, кому разрешено работать на вынос.
Ранее сообщалось, что в Мурманской области с 30 октября вводят QR-коды для посещения общепита, музеев, театров, кинотеатров, океанариума, филармонии, ДК и других учреждений, а также для заселения в отели и гостиницы.
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