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На въезде в Севастополь установят блокпосты из-за ситуации с коронавирусом

, 14:00 Источник: РИА Новости

На въезде в Севастополь установят блокпосты из-за ситуации с коронавирусом
стоп, фото: pixels.com

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на въезде в регион установят блокпосты. По его словам, туристов будут пускать в город только по QR-коду.

Развожаев отметил, что с 30 октября в Севастополе закроют театры, кино, спортзалы, салоны красоты, парикмахерские, кафе, рестораны и другие предприятия общепита, кроме тех, кому разрешено работать на вынос.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области с 30 октября вводят QR-коды для посещения общепита, музеев, театров, кинотеатров, океанариума, филармонии, ДК и других учреждений, а также для заселения в отели и гостиницы.

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