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В Мурманской области вводят QR-коды для посещения общепита, музеев и театров

, 08:43 Источник: РИА Новости

В Мурманской области вводят QR-коды для посещения общепита, музеев и театров
Мурманск, фото: pixels.com

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о введении новых ограничении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. С 30 октября в регионе вводят QR-коды для посещения некоторых заведений.

«… для того, чтобы обеспечить безопасность, посещать общепит, учреждения культуры можно будет только с QR-кодом или свежим ПЦР-тестом», - пояснил он.

Чибис добавил, что QR-код понадобится для посещения театров, кинотеатров, океанариума, филармонии, ДК, музеев, библиотек, общепита, спортивных объектов и фитнес-клубов.

Кроме того, непривитые жители старше 65 лет с 30 октября должны соблюдать самоизоляцию. Также в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября QR-коды вводятся для заселения в отели, гостиницы и на базы отдыха. 

Отмечается, что Чибис не собирается продливать нерабочие дни в регионе, поскольку пока никаких оснований для этого нет. 

Ранее сообщалось, что в шести регионах России начались нерабочие дни с 25 октября.

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