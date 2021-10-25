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В шести регионах России начались нерабочие дни с 25 октября

, 07:30

В шести регионах России начались нерабочие дни с 25 октября
человек в маске, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

С 25 октября по 7 ноября нерабочие дни объявлены в шести регионах России в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране. Такое решение приняли местные власти.

Нерабочие дни с сохранением заработной платы начались в Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской областях и Пермском крае.

Отмечается, что в регионах приостанавливается деятельность предприятий в сфере общепита, развлечений, услуг и розничной торговли. В Курской области, Нижегородской области и Пермском крае данные заведения можно посетить с QR-кодом о вакцинации или перенесённом коронавирусе.

Напомним, что в среду, 20 октября, президент РФ Владимир Путин сообщил, что из-за пандемии нерабочие дни с сохранением зарплат в России пройдут с 30 октября по 7 ноября. Он разрешил главам регионов вводить дополнительные выходные дни раньше.

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