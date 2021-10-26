В России зарегистрировали новый максимум смертей от COVID-19 – 1 106
26 октября 2021, 11:45
За минувшие сутки в России скончались 1 106 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа. Согласно последним данным оперштаба, этот показатель стал максимальным с начала пандемии в стране.
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией уточнили, что, в частности, за прошедшие 24 часа в Москве скончались 86 пациентов с подтвержденным заболеванием, в Санкт-Петербурге – 72, в Краснодарском крае – 40. В общей сложности с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 232 775 россиян.
Ранее сегодня сообщалось, что в РФ за сутки выявили 36 446 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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