В России выявили 36 446 новых случаев заражения коронавирусом

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26 октября 2021, 11:38

анализ крови, pixabay.com

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России за сутки увеличилось на 36 446. Об этом сообщили утром во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие 24 часа были зарегистрированы в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 2 907 (8,0%) заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 8 316 019 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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