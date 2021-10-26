В Петербурге в период нерабочих дней транспорт будет ходить по графику выходных

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26 октября 2021, 11:03 Источник: РИА "Новости"

метро в Санкт-Петербурге, pixabay.com

С 30 октября по 7 ноября в Санкт-Петербурге метрополитен и наземный городской общественный транспорт будут работать по графику выходного дня. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября в целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Уточняется, что в нерабочие и праздничные дни с 30 октября по 7 ноября стоимость проезда в метрополитене и наземном городском общественном транспорте в Северной столице не изменится, однако они будут работать по графику выходного дня.

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