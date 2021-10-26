Депутат Бессараб не поддержала предложение расширить право использования маткапитала для одиноких родителей

Аргументы Недели → Общество 13+

26 октября 2021, 10:55

детская коляска, pixabay.com

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила предложение депутата ГД Евгения Федорова разрешить одиноким родителям тратить маткапитал на покупку детских товаров.

Светлана Бессараб заявила, что нельзя размывать значимость материнского капитала. По словам депутата, вышеуказанная выплата предоставляется однократно в целях улучшения качества жизни малыша, который родился. Родители стараются использовать эти деньги на "более серьезные вещи".

Бессараб в беседе с RT напомнила, что если родители нуждаются, то им выплачивают соответствующие пособия – именно на эти средства можно купить необходимые товары.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости