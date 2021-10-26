Депутат ГД Федоров предложил разрешить одиноким родителям тратить маткапитал на покупку детских товаров

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26 октября 2021, 10:28

детские вещи, pixabay.com

Депутат ГД Евгений Федоров предложил разрешить одиноким родителям тратить средства материнского капитала на покупку детских товаров. Письмо с предложением он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Евгений Федоров в письме отметил, что сейчас материнский капитал можно направлять на приобретение недвижимости или оплату образовательных услуг. Однако, по мнению депутата, семья может не нуждаться в улучшении жилищных условий, а дошкольное и школьное образование в России бесплатное.

Как сообщает RT, Федоров попросил Котякова оценить целесообразность расширения возможности использования маткапитала для одиноких родителей и дать им возможность использовать эти средства для покупки детских товаров.

Депутат заметил, что для минимизации возможных злоупотреблений в данной ситуации можно ввести систему отчетности, которая сейчас действует для опекунов.

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