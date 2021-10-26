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Депутат ГД Федоров предложил разрешить одиноким родителям тратить маткапитал на покупку детских товаров

, 10:28

Депутат ГД Федоров предложил разрешить одиноким родителям тратить маткапитал на покупку детских товаров
детские вещи, pixabay.com

Депутат ГД Евгений Федоров предложил разрешить одиноким родителям тратить средства материнского капитала на покупку детских товаров. Письмо с предложением он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Евгений Федоров в письме отметил, что сейчас материнский капитал можно направлять на приобретение недвижимости или оплату образовательных услуг. Однако, по мнению депутата, семья может не нуждаться в улучшении жилищных условий, а дошкольное и школьное образование в России бесплатное.

Как сообщает RT, Федоров попросил Котякова оценить целесообразность расширения возможности использования маткапитала для одиноких родителей и дать им возможность использовать эти средства для покупки детских товаров.

Депутат заметил, что для минимизации возможных злоупотреблений в данной ситуации можно ввести систему отчетности, которая сейчас действует для опекунов.

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