Родительские чаты вызывают негативные эмоции у 11% их участников

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19 октября 2021, 16:50 Источник: РБК

Фото: pixabay.com

ВЦИОМ провел опрос по поводу того, какие эмоции вызывают у россиян родительские чаты. Оказалось, что положительно относится к ним лишь пятая часть опрошенных.

Исследование показало, что чаще всего в родительских чатах обсуждают сбор денег, домашние задания, подготовку к ЕГЭ.

По словам директора центра по стратегическому развитию ВЦИОМ Степана Львова, чаты как явление изначально имеют конфликтный потенциал. Не случайно, 11% опрошенных сказали, что участие в родительской переписке вызывает у них отрицательные эмоции. По словам Львова, чаще всего их испытывают родители в возрасте 25-34 лет.

Положительно относятся к родительской переписке пятая часть респондентов, а 35% заявили, что не испытывают вообще никаких эмоций по этому поводу. Почти половина опрошенных сказала, что в их группах конфликты случаются редко. Избежать ссор, по мнению родителей помогает воспитание, умение искать компромиссы, приглашать в чаты модераторов или вообще не состоять в подобных группах.

Иногда конфликты, разгоревшиеся во время переписки, переходят в офлайн и заканчиваются возбуждением уголовных дел.

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