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25 октября 2021, 17:14 Источник: РИА "Новости"

глава Роспотребнадзора Анна Попова, Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что грядущие нерабочие дни в России – это не локдаун. По словам главы ведомства, жителей страны вынуждают лишь находиться в своей семье.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября в целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Субъектам РФ позволили установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября, а также продлить их после 7 ноября.

По словам Анны Поповой, она не готова согласиться с тем, что грядущие нерабочие дня – это локдаун. Глава Роспотребнадзора уточнила, что граждане просто должны находиться в семье и больше времени проводить на свежем воздухе. Руководитель ведомства также напомнила, что опыт введения нерабочих дней в мае текущего года показал, что данная мера не позволила развиться подъему заболеваемости.

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