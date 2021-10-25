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Глава Роспотребнадзора Попова призвала граждан ограничить контакты в нерабочие дни

, 15:43 Источник: РИА "Новости"

Глава Роспотребнадзора Попова призвала граждан ограничить контакты в нерабочие дни
глава Роспотребнадзора Анна Попова, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Глава Роспотербнадзора Анна Попова днем в понедельник, 25 октября, призвала граждан Российской Федерации в нерабочие дни, которые были объявлены на территории страны ранее, ограничить свои контакты.

Анна Попова отметила сегодня, что россиянам не следует никуда ездить в вынужденные выходные – лучше оставаться дома.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что 23% москвичей планируют продолжать трудиться во время нерабочих дней, объявленных в связи с пандемией коронавируса нового типа. Об этом свидетельствует опрос, проведенный среди столичных жителей порталом SuperJob.

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