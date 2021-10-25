В Москве и Подмосковье выявили три случая заражения вариантом штамма COVID-19 «дельта» AY.4.2

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25 октября 2021, 16:34 Источник: РИА "Новости"

глава Роспотребнадзора Анна Попова, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова завила днем в понедельник, 25 октября, что в Москве и Московской области были выявлены три случая заражения новым вариантом штамма коронавируса "дельта".



Анна Попова уточнила, что на территории России была обнаружена та же мутация COVID-19, которая в Великобритании в настоящий момент составляет около 7% от общего числа заражений. Новый вариант, который известен как AY.4.2 или VUI-21OCT-01, был зарегистрирован в столичном регионе. Специалисты внимательно наблюдают за ситуацией.

Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании сообщило, что очередная мутация штамма "дельта" может иметь более высокие темпы распространения по сравнению с изначальной формой.

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