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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

, 10:56 Источник: РИА Новости

Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса
медик, фото: pixels.com

Федеральное бюджетное учреждение науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» впервые обнародовало фото дельта-штамма новой коронавирусной инфекции. Изображение снято на камеру электронного микроскопа.

«Вирус был искусственно выращен на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Реальные изображения дельта-коронавируса из коллекции ГНЦ ВБ "Вектор"»,- пояснили в организации.

В центре отметили, что ультратонкие срезы залитых в эпоксидные смолы клеток окрашены по стандартной методике пробоподготовки для электронной микроскопии.

Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что новые разновидности вирусов возникают постоянно. По его словам, сейчас в мире доминирует штамм «дельта», поэтому появился новый вариант этой мутации коронавируса AY.4.2.

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