И хереса к обеду не купить?

Аргументы Недели → Общество 13+

25 октября 2021, 16:20

Много букв, а вся суть — в коротенькой фразе: пьянство — главный враг революции!



Издатель газеты «Иркутская жизнь» Доброхотов разложил на столе свежий номер «Известий Иркутского краевого комитета общественных организаций» от 30 марта 1917 г. Потянулся к письменному прибору, из резной карандашницы выбрал красный — редакторский — и обвёл им постановление о запрете на покупку, хранение, производство и потребление спиртного.



— Новой власти нет ещё и месяца; у неё младенческое нетерпение и страх, что пьяная нянька перевернёт колыбельку. Запрет самогоноварения, браги и пива. Запрет на распитие крепких напитков в публичных местах. Запрет на появление в явно нетрезвом виде. Наказание — содержание под стражей до 6 месяцев. Создаётся комиссия по борьбе с пьянством, с довольно большими полномочиями, в том числе и на выдачу водочных талонов.



Из газеты «Единение» от 10.06.1917: «На очередном заседании комиссии по борьбе с пьянством, состоявшемся 3 июня, первыми предстали 16 человек, задержанных на улице в пьяном виде. Каждый подвергнут суточному аресту, а для корреспондентов подчёркнуто, что четверо из шестнадцати — чиновники правительственных учреждений.



Из протокола Иркутской комиссии по борьбе с пьянством от 27.06.1917: «У Тюменцевой Марии Петровны отобрана 1 бутылка денатурата, приобретённая недозволенным способом. При задержании дана взятка милиционеру (3 рубля). Осуждена на неделю. Деньги препровождены в приют-ясли для детей воинов».



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».





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