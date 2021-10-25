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Аксенов заявил, что медицина Крыма находится в стрессе

, 16:26 Источник: РИА "Новости"

Аксенов заявил, что медицина Крыма находится в стрессе
глава Крыма Сергей Аксенов, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник, 25 октября, заявил, что медицина республики в настоящий момент находится в стрессе от количества вызовов карет скорой помощи на фоне пандемии COVID-19.

Сергей Аксенов подчеркнул, что необходимо подумать, как добавить количество экипажей скорой помощи. По словам главы Крыма, в настоящий момент фиксируется большое количество вызовов и этот показатель лишь увеличивается, вследствие чего медицина республики находится в стрессе.

Аксенов также добавил, что необходимо избавить заболевших граждан от хождений по поликлиникам.

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