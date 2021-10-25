Аксенов заявил, что медицина Крыма находится в стрессе

Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник, 25 октября, заявил, что медицина республики в настоящий момент находится в стрессе от количества вызовов карет скорой помощи на фоне пандемии COVID-19.
Сергей Аксенов подчеркнул, что необходимо подумать, как добавить количество экипажей скорой помощи. По словам главы Крыма, в настоящий момент фиксируется большое количество вызовов и этот показатель лишь увеличивается, вследствие чего медицина республики находится в стрессе.
Аксенов также добавил, что необходимо избавить заболевших граждан от хождений по поликлиникам.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.